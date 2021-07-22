"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Варану
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение "Реалу" по поводу покупки французского защитника Рафаэля Варана.
Как сообщает AS, мадридский клуб ответил отказом на предложение в размере 40 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.
По информации источника, "сливочные" запросили у английского клуба около 70 миллионов евро и не намерены делать скидку.
Отмечается, что переговоры продолжаются.
В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.
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