"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Варану

Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варантрансферы

"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по ВарануФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение "Реалу" по поводу покупки французского защитника Рафаэля Варана.

Как сообщает AS, мадридский клуб ответил отказом на предложение в размере 40 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

По информации источника, "сливочные" запросили у английского клуба около 70 миллионов евро и не намерены делать скидку.

Отмечается, что переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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