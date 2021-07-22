"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Варану

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение "Реалу" по поводу покупки французского защитника Рафаэля Варана.

Как сообщает AS, мадридский клуб ответил отказом на предложение в размере 40 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

По информации источника, "сливочные" запросили у английского клуба около 70 миллионов евро и не намерены делать скидку.

Отмечается, что переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

Также не пропустите: "Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку. | http://soccernews.ru