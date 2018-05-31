"Реал" отклонил предложение по Майоралю

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"Реал" отклонил предложение по МайоралюМадридский "Реал" отклонил предложение севильского "Бетиса" по своему форварду Борхе Майоралю, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "зелено-белые" были готовы заплатить за 21-летнего нападающего "сливочных" 10 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило королевский клуб, который желает получить за игрока на 5 миллионов евро больше.

В завершившемся сезоне Майораль забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готов заплатить за хавбека "Ливерпуля" 110 миллионов евро. | soccernews.ru

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