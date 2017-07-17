"Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку

Мадридский "Реал" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма" по своему полузащитнику Матео Ковачичу.

Как информирует The Sun, "шпоры" готовы были заплатить за 23-летнего хавбека "сливочных" 25 миллионов евро, однако королевский клуб ответил отказом на запрос англичан. Главным сторонником того, чтобы хорват остался в Мадриде оказался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, Ковачичем интересуются четыре топ-клуба. | soccernews.ru