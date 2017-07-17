"Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку

Теги тоттенхэмреал мадридматео ковачичзинедин зидан

"Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбекуМадридский "Реал" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма" по своему полузащитнику Матео Ковачичу.

Как информирует The Sun, "шпоры" готовы были заплатить за 23-летнего хавбека "сливочных" 25 миллионов евро, однако королевский клуб ответил отказом на запрос англичан. Главным сторонником того, чтобы хорват остался в Мадриде оказался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, Ковачичем интересуются четыре топ-клуба. | soccernews.ru

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