"Реал" отклонил предложение в размере 170-ти миллионов евро по Бэйлу

Мадридский "Реал" отклонил предложение в размере 170-ти миллионов евро по своему вингеру Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, попытку подписать 29-летнего игрока "сливочных" предпринял "Манчестер Юнайтед". Однако ставка "красных дьяволов" по валлийцу была отклонена президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

В прошлом сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии. | soccernews.ru