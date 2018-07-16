"Реал" отклонил предложение в размере 170-ти миллионов евро по Бэйлу

Теги реал мадридманчестер юнайтедфлорентино пересгарет бэйл

"Реал" отклонил предложение в размере 170-ти миллионов евро по БэйлуМадридский "Реал" отклонил предложение в размере 170-ти миллионов евро по своему вингеру Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, попытку подписать 29-летнего игрока "сливочных" предпринял "Манчестер Юнайтед". Однако ставка "красных дьяволов" по валлийцу была отклонена президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

В прошлом сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов