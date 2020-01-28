"Реал" отклонил предложение "Валенсии" по своему хавбеку

Будущее испанского полузащитника Дани Себальоса остаётся неопределённым.

Сам футболист хочет до конца января сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

По информации Marca, арендовать 23-летнего хавбека пыталась "Валенсия", но обладающий правами на игрока мадридский "Реал" отказал "летучим мышам".

Напомним, что с лета Себальос выступает за "Арсенал", однако после неплохого старта сезона он потерял место в составе "канониров". На сегодняшний день в его активе 1 гол и 2 ассиста в 18 матчах.

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