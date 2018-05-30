"Реал" отклонил уже несколько предложений ПСЖ по своему хавбеку

ПСЖ предпринимал попытки заполучить полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, информирует Globoesporte.

Так, по сведениям источника, в последние месяцы парижане сделали несколько предложений по 26-летнему хавбеку "сливочных". Однако все они были отклонены королевским клубом ввиду того, что он не намерен расставаться с ключевым игроком.

В завершившемся сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 48 матчах за "Реал".

Напомним, ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал". | soccernews.ru