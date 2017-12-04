Мадридский "Реал" откроет уникальный магазин клубной атрибутики, информирует испанская пресса.

Сообщается, что отличительной чертой нового маркета является то, что он будет мобильным и располагаться в автобусе, который будет следовать за командой во время ее выездных матчей. Таким образом королевский клуб планирует продвигать свой бренд в других городах страны, а также за границей. Откроется новый магазин "Реала" уже в январе 2018-го года.

Напомним, "Рома" нацелилась на хавбека "Реала". | soccernews.ru