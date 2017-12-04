"Реал" откроет уникальный магазин клубной атрибутики

Теги реал мадрид

"Реал" откроет уникальный магазин клубной атрибутикиМадридский "Реал" откроет уникальный магазин клубной атрибутики, информирует испанская пресса.

Сообщается, что отличительной чертой нового маркета является то, что он будет мобильным и располагаться в автобусе, который будет следовать за командой во время ее выездных матчей. Таким образом королевский клуб планирует продвигать свой бренд в других городах страны, а также за границей. Откроется новый магазин "Реала" уже в январе 2018-го года.

Напомним, "Рома" нацелилась на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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