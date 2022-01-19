"Реал" открыл двери для ухода Азара

Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть королевский клуб, сообщает журналист издания Marca Марио Кортегана.

По информации источника, "Мадрид" открыл двери для ухода Азара, но сам игрок пока не хочет уходить - бельгиец хочет побороться за свое место в команде своей мечты.

Отмечается, что ни "Ньюкасл", ни лондонский "Челси", в котором Азар выступал ранее, не являются вариантами для трансфера, так как они до сих пор не делали предложений по игроку.

В нынешнем сезоне Азар сыграл за "Реал" в 13 матчах Ла Лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

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