"Реал" открыт к продаже Асенсио
Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" открыт к продаже испанского полузащитника Марко Асенсио, сообщает издание ABC.
По информации источника, футболист недоволен своим положением в клубе.
Его контракт истекает в 2023 году и последняя возможность его выгодно продать будет летом 2022.
"Милан", "Ливерпуль" и "Ювентус" претендуют на испанца.
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