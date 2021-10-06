"Реал" открыт к продаже Асенсио

Теги реал мадридмарко асенсио

"Реал" открыт к продаже АсенсиоФото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" открыт к продаже испанского полузащитника Марко Асенсио, сообщает издание ABC. 

По информации источника, футболист недоволен своим положением в клубе. 

Его контракт истекает в 2023 году и последняя возможность его выгодно продать будет летом 2022. 

"Милан", "Ливерпуль" и "Ювентус" претендуют на испанца.

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