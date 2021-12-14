"Реал" отложил подписание контракта с Мбаппе

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"Реал" отложил подписание контракта с Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет спешить с подписанием контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, хотя имеет право сделать это в январе, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб отложил подписание соглашения до марта 2022 года в связи с тем, что в 1/8 финала "Реал" сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов. Руководство мадридского "Реала" опасается, что из-за заключения контракта в январе на футболиста будет оказываться большое давление со стороны фанатов ПСЖ. 

Ранее сообщалось, что 22-летний Мбаппе принял окончательное решение перейти в "Реал". Контракт форварда с ПСЖ истекает летом 2022 года и он покинет клуб в статусе свободного агента.

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