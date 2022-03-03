"Реал" отложил трансфер Вирца
Мадридский "Реал" не будет покупать в этом году атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.
По информации Defensa Central, королевский клуб отложил трансфер немца на 2023 год.
Это соответствует и желанию "фармацевтов" сохранить своего лидера ещё на один сезон.
В нынешней кампании 18-летний Вирц сыграл за "Байер" 28 матчей, забил 10 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.
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