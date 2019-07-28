"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл останется в мадридском клубе, сообщает журналист Дэвид Орнстайн в своем Twitter.
По данным источника, руководство королевского клуба приняло решение отменить сделку по его трансферу в китайский "Цзянсу Сунин".
Контракт Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. Форвард является самым высокооплачиваемым игроком мадридцев с зарплатой в 17 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что на уходе игрока настаивает главный тренер клуба Зинедин Зидан.
Не пропустите: Прилет Бэйла в Китай оказался вымышленным. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" готов заплатить 62 миллиона евро за форварда "Кристал Пэлас"
-
"Зенит" обыграл "Оренбург", одержал третью победу на старте сезона
-
"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб
-
Иньеста высказался об уходе из "Барселоны"
-
"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"
-
Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"
-
Рибери отказался перейти в "Монако"
-
"Милан" вступил в борьбу за Эриксена
-
1
Прилет Бэйла в Китай оказался вымышленным
-
Ройс - лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2018/19 по версии журналистов
-
"Спартак" определился с датой отставки Кононова
-
Молодежка тульского "Арсенала" с рекордным счетом разгромила "Ростов"
-
Пике купил еще один футбольный клуб
-
Мексиканский вратарь завершил карьеру в 46 лет
-
"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
"Рома" предлагает "Ювентусу" обмен футболистами
-
М. Погба перешел в клуб из Реаля
-
У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону"
-
"Шинник" впервые проиграл в ФНЛ в нынешнем сезоне
-
"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32