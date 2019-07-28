"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл останется в мадридском клубе, сообщает журналист Дэвид Орнстайн в своем Twitter.

По данным источника, руководство королевского клуба приняло решение отменить сделку по его трансферу в китайский "Цзянсу Сунин".

Контракт Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. Форвард является самым высокооплачиваемым игроком мадридцев с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что на уходе игрока настаивает главный тренер клуба Зинедин Зидан.

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