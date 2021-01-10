"Реал" отправил с "Сантьяго Бернабеу" технику на расчистку Мадрида от снега

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"Реал" отправил с "Сантьяго Бернабеу" технику на расчистку Мадрида от снега"Реал" помогает городским властям Мадрида в устранении последствий сильнейшего снегопада, накрывшего столицу Испании и всю страну, сообщает Marca.

Как сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда, "королевский клуб" клуб и организации, которые проводят реконструкцию стадиона "сливочных" "Сантьяго Бернабеу", предложили муниципалитету воспользоваться их строительной и ремонтной техникой. 

Стоит отметить, что сама команда с трудом попала в Памплону на матч Ла Лиги против "Осасуны" из-за погодных условий. По этой же причине она не может вернуться в Мадрид и вынуждена отправиться на матч Суперкубка с "Атлетиком" без заезда домой.

Читать также: "Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка | http://soccernews.ru
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