"Реал" отправил с "Сантьяго Бернабеу" технику на расчистку Мадрида от снега

"Реал" помогает городским властям Мадрида в устранении последствий сильнейшего снегопада, накрывшего столицу Испании и всю страну, сообщает Marca.

Как сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда, "королевский клуб" клуб и организации, которые проводят реконструкцию стадиона "сливочных" "Сантьяго Бернабеу", предложили муниципалитету воспользоваться их строительной и ремонтной техникой.