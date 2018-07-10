"Реал" отправил своего представителя в Бразилию, чтобы ускорить трансфер Неймара

Теги реал мадриднеймарпсжкриштиану роналду

"Реал" отправил своего представителя в Бразилию, чтобы ускорить трансфер НеймараМадридский "Реал" предпринимает попытки подписать ведущего форварда ПСЖ Неймара, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, королевский клуб уже отправил своего эмиссара в Бразилию, чтобы ускорить переговорный процесс с 26-летним нападающим парижан по его будущему возможному переезду на "Сантьяго Бернабеу". "Сливочные" планируют сделать ставку на Неймара в качестве замены своей главной звезде Криштиану Роналду, который близок к переходу в туринский "Ювентус".

Напомним, "Реал" заинтересовался вратарем-открытием ЧМ. | soccernews.ru

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