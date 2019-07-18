"Реал" отправил Винисиуса и Родриго во вторую команду

Нападающие "Реала" Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс переведены во вторую команду.

Оба футболиста заявлены за "Кастилью", которую возглавляет Рауль Гонсалес. Несмотря на это, Винисиус и Родриго могут выступать за главную команду королевского клуба.

19-летний Винисиус перешел в "Реал" летом 2018 года из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач.

18-летний Родриго стал игроком "Реала" нынешним летом из "Сантоса". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

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