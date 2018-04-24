"Реал" отправился в Мюнхен в составе 24 игроков

Теги реал мадридбавария мюнхен

"Реал" отправился в Мюнхен в составе 24 игроковМадридский "Реал" отправился в Мюнхен на первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против местной "Баварии" в составе 24-х игроков.

Вратари: Навас, Касилья, Л. Зидан.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Хакими.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.

Напомним, "Реал" отдает предпочтение Алиссону перед Де Хеа. | soccernews.ru

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