"Реал" отправился в США без Рамоса и Роналду

Мадридский "Реал" отправился в турне по США без двух своих ведущих игроков - Серхио Рамоса и Криштиану Роналду, которые присоединятся к команде позже.

Как информирует официальный сайт "сливочных", всего за океан отправилось 26 футболистов, включая Альваро Морату, который заявлял о своем желании сменить клубную прописку. Также вместе с основной командой в турне отправились и восемь игроков молодежной команды "Реала".

На сборах в США королевский клуб сыграет четыре матча - с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоной" и звездами МЛС.

Напомним, "Реал" близок к смене трансферных приоритетов. | soccernews.ru