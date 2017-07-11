"Реал" отправился в США без Рамоса и Роналду

Теги реал мадридсерхио рамоскриштиану роналдуальваро мората

"Реал" отправился в США без Рамоса и РоналдуМадридский "Реал" отправился в турне по США без двух своих ведущих игроков - Серхио Рамоса и Криштиану Роналду, которые присоединятся к команде позже.

Как информирует официальный сайт "сливочных", всего за океан отправилось 26 футболистов, включая Альваро Морату, который заявлял о своем желании сменить клубную прописку. Также вместе с основной командой в турне отправились и восемь игроков молодежной команды "Реала".

На сборах в США королевский клуб сыграет четыре матча - с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоной" и звездами МЛС.

Напомним, "Реал" близок к смене трансферных приоритетов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов