"Реал" отправит Эдена Азара к психологу
Руководство мадридского "Реала" планирует отправить к психологу бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Ok Diario.
По сведениям издания, в клубе надеются, что футболист получит необходимую психологическую помощь, чтобы избавиться от страха получения новой травмы. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан разработал индивидуальный план, чтобы дать игроку возможность набрать форму.
29-летний Азар выступает за "Реал" с 2019 года. Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Трансфер Азара обошёлся "Реалу" в 160 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|19
|Леганес
|20
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|20
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|14