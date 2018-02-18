"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Бетис" - "Реал"

Стадион: "Бенито Вильямарин"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хиль Мансано

"Бетис" и "Реал" своей очной встречей закрывают воскресную программу 24 тура Примеры. Обе команды пребывают в хорошем расположении духа, "Реал" на этой неделе сделал весомую заявку на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ (3:1). Нельзя сказать, что "сливочные" смотрелись лучше своего соперника, долгое время на табло "Сантьяго Бернабеу" горели две единицы, однако в концовке встречи все решил выход на поле Асенсио. Марко довольно часто забивает красивейшие голы ударами в "девятку", но в поединке с ПСЖ он фактически сделал две голевые передачи за три минуты. "Реал" отправил парижан в небольшой нокдаун и теперь может на некоторое время сосредоточиться на чемпионате страны, где дела у мадридского клуба идут не самым лучшим образом.

Казалось, что после поражения от "Вильярреала" действующий чемпион прервал серию неудач. "Реал" разгромил "Валенсию" и "Депортиво", но затем снова оступился, потеряв очки в игре с аутсайдером "Леванте". Мадридцы в семи матчах подряд в чемпионате страны не могут оставить свои ворота сухими, нападение не всегда может забить больше, чем пропускает вратарь.

"Бетис" – типичный середняк, который в текущем сезоне играет достаточно бесшабашно, из-за чего периодически выдает очень результативные матчи (4:4 с "Реал Сосьедадом", 3:6 с "Валенсией", 5:3 с "Севильей"). Только в четырех матчах из 23-х севильцы не пропускали, примечательно, что первым из них стал поединок в Мадриде против "Реала". "Бетис" выиграл 0:1 и не дал команде Зидана превзойти рекорд "Сантоса", который с 1961 по 1963 год забивали в 73-х матчах кряду. "Сливочные" смогли лишь повторить данное достижение.

В последних двух встречах зелено-белые одержали победы благодаря мячам вчерашнего дублера Лоренцо Морона. 24-летний форвард ранее играл за дубль и к играм основной команды не привлекался, однако Кике Сетьен дал игроку шанс, и он им сполна воспользовался, забив два мяча в дебютной игре с "Вильярреалом", а затем принес победу в поединке с "Депортиво".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 103 игры: 58 побед у "Реала", 24 – у "Бетиса", 21 ничья.

В матче первого круга "Бетис" выиграл у "Реала" со счетом 1:0 благодаря голу Санабрии.

"Реал" выиграл только один матч в Примере из последних шести.

Последний визит "Реала" на "Бенито Вильямарин" завершился победой "сливочных" со счетом 6:1.

Ориентировочные составы:

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат, Барраган, Хоакин, Гуардадо, Руис, Фирпо, Кастро, Морон.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Эрнандес, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио, Бэйл, Роналду.

Прогноз на матч "Бетис" – "Реал"

Гости являются явными фаворитами, они должны поквитаться с "Бетисом" за поражение на "Саньяго Бернабеу". "Реал" должен забить 2-3 мяча, но и севильцы вполне могут отличиться.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.30, на ничью – 6.20, на "Бетис" – 7.40.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао | http://soccernews.ru