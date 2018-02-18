"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

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"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом""Бетис"  - "Реал"

Стадион: "Бенито Вильямарин"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хиль Мансано

"Бетис" и "Реал" своей очной встречей закрывают воскресную программу 24 тура Примеры. Обе команды пребывают в хорошем расположении духа, "Реал" на этой неделе сделал весомую заявку на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ (3:1). Нельзя сказать, что "сливочные" смотрелись лучше своего соперника, долгое время на табло "Сантьяго Бернабеу" горели две единицы,  однако в концовке встречи все решил выход на поле Асенсио. Марко довольно часто забивает красивейшие голы ударами в "девятку", но в поединке с ПСЖ он фактически сделал две голевые передачи за три минуты. "Реал" отправил парижан в небольшой нокдаун и теперь может на некоторое время сосредоточиться на чемпионате страны, где дела у мадридского клуба идут не самым лучшим образом.

Казалось, что после поражения от "Вильярреала" действующий чемпион прервал серию неудач. "Реал" разгромил "Валенсию" и "Депортиво", но затем снова оступился, потеряв очки в игре с аутсайдером "Леванте". Мадридцы в семи матчах подряд в чемпионате страны не могут оставить свои ворота сухими, нападение не всегда может забить больше, чем пропускает вратарь.

"Бетис" – типичный середняк, который в текущем сезоне играет достаточно бесшабашно, из-за чего периодически выдает очень результативные матчи (4:4 с "Реал Сосьедадом", 3:6 с "Валенсией", 5:3 с "Севильей"). Только в четырех матчах из 23-х севильцы не пропускали, примечательно, что первым из них стал поединок в Мадриде против "Реала". "Бетис" выиграл 0:1 и не дал команде Зидана превзойти рекорд "Сантоса", который  с 1961 по 1963 год забивали в 73-х матчах кряду. "Сливочные" смогли лишь повторить данное достижение.

В последних двух встречах зелено-белые одержали победы благодаря мячам вчерашнего дублера Лоренцо Морона. 24-летний форвард ранее играл за дубль и к играм основной команды не привлекался, однако Кике Сетьен дал игроку шанс, и он им сполна воспользовался, забив два мяча в дебютной игре с "Вильярреалом", а затем принес победу в поединке с "Депортиво".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 103 игры: 58 побед у "Реала", 24 – у "Бетиса", 21 ничья.

В матче первого круга "Бетис" выиграл у "Реала" со счетом 1:0 благодаря голу Санабрии.

"Реал" выиграл только один матч в Примере из последних шести.

Последний визит "Реала" на "Бенито Вильямарин" завершился победой "сливочных" со счетом 6:1.

Ориентировочные составы:

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат, Барраган, Хоакин, Гуардадо, Руис, Фирпо, Кастро, Морон.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Эрнандес, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио, Бэйл, Роналду.

Прогноз на матч "Бетис" – "Реал"

Гости являются явными фаворитами, они должны поквитаться с "Бетисом" за поражение на "Саньяго Бернабеу". "Реал" должен забить 2-3 мяча, но и севильцы вполне могут отличиться.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.30, на ничью – 6.20, на "Бетис" – 7.40.

Вячеслав Горбачев 

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
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