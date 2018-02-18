"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"
"Бетис" - "Реал"
Стадион: "Бенито Вильямарин"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хиль Мансано
"Бетис" и "Реал" своей очной встречей закрывают воскресную программу 24 тура Примеры. Обе команды пребывают в хорошем расположении духа, "Реал" на этой неделе сделал весомую заявку на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ (3:1). Нельзя сказать, что "сливочные" смотрелись лучше своего соперника, долгое время на табло "Сантьяго Бернабеу" горели две единицы, однако в концовке встречи все решил выход на поле Асенсио. Марко довольно часто забивает красивейшие голы ударами в "девятку", но в поединке с ПСЖ он фактически сделал две голевые передачи за три минуты. "Реал" отправил парижан в небольшой нокдаун и теперь может на некоторое время сосредоточиться на чемпионате страны, где дела у мадридского клуба идут не самым лучшим образом.
Казалось, что после поражения от "Вильярреала" действующий чемпион прервал серию неудач. "Реал" разгромил "Валенсию" и "Депортиво", но затем снова оступился, потеряв очки в игре с аутсайдером "Леванте". Мадридцы в семи матчах подряд в чемпионате страны не могут оставить свои ворота сухими, нападение не всегда может забить больше, чем пропускает вратарь.
"Бетис" – типичный середняк, который в текущем сезоне играет достаточно бесшабашно, из-за чего периодически выдает очень результативные матчи (4:4 с "Реал Сосьедадом", 3:6 с "Валенсией", 5:3 с "Севильей"). Только в четырех матчах из 23-х севильцы не пропускали, примечательно, что первым из них стал поединок в Мадриде против "Реала". "Бетис" выиграл 0:1 и не дал команде Зидана превзойти рекорд "Сантоса", который с 1961 по 1963 год забивали в 73-х матчах кряду. "Сливочные" смогли лишь повторить данное достижение.
В последних двух встречах зелено-белые одержали победы благодаря мячам вчерашнего дублера Лоренцо Морона. 24-летний форвард ранее играл за дубль и к играм основной команды не привлекался, однако Кике Сетьен дал игроку шанс, и он им сполна воспользовался, забив два мяча в дебютной игре с "Вильярреалом", а затем принес победу в поединке с "Депортиво".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 103 игры: 58 побед у "Реала", 24 – у "Бетиса", 21 ничья.
В матче первого круга "Бетис" выиграл у "Реала" со счетом 1:0 благодаря голу Санабрии.
"Реал" выиграл только один матч в Примере из последних шести.
Последний визит "Реала" на "Бенито Вильямарин" завершился победой "сливочных" со счетом 6:1.
Ориентировочные составы:
"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат, Барраган, Хоакин, Гуардадо, Руис, Фирпо, Кастро, Морон.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Эрнандес, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио, Бэйл, Роналду.
Прогноз на матч "Бетис" – "Реал"
Гости являются явными фаворитами, они должны поквитаться с "Бетисом" за поражение на "Саньяго Бернабеу". "Реал" должен забить 2-3 мяча, но и севильцы вполне могут отличиться.
Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.30, на ничью – 6.20, на "Бетис" – 7.40.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"
-
Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек
-
Бензема забыл первый мяч в Примере с ноября прошлого года
-
Асенсио: "Если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере"
-
Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"
-
Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу"
-
Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Гаттузо: "Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона"
-
Хоакин: "Мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе"
-
"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 36 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 35 тура
-
"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)
-
"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена
-
"Милан" – "Сампдория" - 1:0 (обзор)
-
"Бетис" – "Реал" - 3:5 (обзор)
-
Бонавентура принес "Милану" победу над "Сампдорией"
-
"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов
-
Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|23
|45
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|23
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13