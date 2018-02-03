"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

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"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте""Леванте" – "Реал"

Стадион: "Сьюдад де Валенсия"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Малеро Лопес

Мадридский "Реал" закончил прошлый год разгромным поражением от "Барселоны", а новый начал с проигрыша "Вильярреалу" и ничьей с "Сельтой". Можно было бы сказать, что "Реал" нащупал свою игру, вернулся окончательно, ведь в двух последних матчах Примеры он забил 11 голов (семь мячей влетело в ворота "Депортиво", еще четыре раза капитулировала "Валенсия"), однако между этими матчами оказался поединок на Кубок против "Леганеса". Команда Зидана проиграла 1:2 на своем поле и вылетела из турнира. В чемпионате страны "Реал" пока четвертый, хотя по потерянным очкам он уже опережает "Валенсию",  к тому же у "сливочных"  достаточно легкий календарь, есть возможность раскачаться, до апреля они не сыграют против команд из топ-7, другое дело, что в концовке придется сразиться с "Атлетико", "Барселоной", "Севильей", "Сельтой" и "Вильярреалом".

"Леванте" на данный момент находится в шаге от зоны вылета, располагаясь на 18 месте. Команда очень часто играет вничью, выиграть удалось только три игры, две из которых в первых пяти турах (начинали с двух побед и трех ничьих). После этого "лягушки" постепенно скатились с пятого места в подвал турнирной таблицы, выиграв только один раз (19 ноября у "Лас-Пальмаса"). Соперник для "Реала" вполне проходной. Оживший Роналду может попробовать улучшить свою статистику, может быть даже проснется Бензема. Если же француз не забьет еще и в ворота "Леванте", то ему в пору будет выдавать волчий билет. Но при этом не стоит расслабляться, Зидан уже выставлял на игру с "Леванте" неосновной состав и терял очки.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Реал" и "Леванте" сыграли вничью 1:1.

Команды провели между собой 23 игры: 19 побед у "Реала", по два раза была зафиксирована ничья и победа "Леванте".

Последний раз "Леванте" удалось выиграть у "Реала" 18 сентября 2011 года

Ориентировочные составы:

"Леванте": Оласабаль, Коке, Кабако, Постиго, Дукуре, Лерма, Лукич, Ясон, Моралес, Иви.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бэйл, Бензема.

Прогноз на матч:

"Реал" – явный фаворит, хотя он таковым являлся и на "Сантьяго Бернабеу", но тогда потерял очки. Мадридская команда играет с перепадами, может допустить осечку  в каждой игре, но все же вряд ли в данном случае снаряд упадет дважды в одну воронку. Гости обязаны побеждать аутсайдера.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.20, на ничью – 7.50, на "Леванте" – 12.50.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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