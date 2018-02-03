"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"
"Леванте" – "Реал"
Стадион: "Сьюдад де Валенсия"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Малеро Лопес
Мадридский "Реал" закончил прошлый год разгромным поражением от "Барселоны", а новый начал с проигрыша "Вильярреалу" и ничьей с "Сельтой". Можно было бы сказать, что "Реал" нащупал свою игру, вернулся окончательно, ведь в двух последних матчах Примеры он забил 11 голов (семь мячей влетело в ворота "Депортиво", еще четыре раза капитулировала "Валенсия"), однако между этими матчами оказался поединок на Кубок против "Леганеса". Команда Зидана проиграла 1:2 на своем поле и вылетела из турнира. В чемпионате страны "Реал" пока четвертый, хотя по потерянным очкам он уже опережает "Валенсию", к тому же у "сливочных" достаточно легкий календарь, есть возможность раскачаться, до апреля они не сыграют против команд из топ-7, другое дело, что в концовке придется сразиться с "Атлетико", "Барселоной", "Севильей", "Сельтой" и "Вильярреалом".
"Леванте" на данный момент находится в шаге от зоны вылета, располагаясь на 18 месте. Команда очень часто играет вничью, выиграть удалось только три игры, две из которых в первых пяти турах (начинали с двух побед и трех ничьих). После этого "лягушки" постепенно скатились с пятого места в подвал турнирной таблицы, выиграв только один раз (19 ноября у "Лас-Пальмаса"). Соперник для "Реала" вполне проходной. Оживший Роналду может попробовать улучшить свою статистику, может быть даже проснется Бензема. Если же француз не забьет еще и в ворота "Леванте", то ему в пору будет выдавать волчий билет. Но при этом не стоит расслабляться, Зидан уже выставлял на игру с "Леванте" неосновной состав и терял очки.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга "Реал" и "Леванте" сыграли вничью 1:1.
Команды провели между собой 23 игры: 19 побед у "Реала", по два раза была зафиксирована ничья и победа "Леванте".
Последний раз "Леванте" удалось выиграть у "Реала" 18 сентября 2011 года
Ориентировочные составы:
"Леванте": Оласабаль, Коке, Кабако, Постиго, Дукуре, Лерма, Лукич, Ясон, Моралес, Иви.
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бэйл, Бензема.
Прогноз на матч:
"Реал" – явный фаворит, хотя он таковым являлся и на "Сантьяго Бернабеу", но тогда потерял очки. Мадридская команда играет с перепадами, может допустить осечку в каждой игре, но все же вряд ли в данном случае снаряд упадет дважды в одну воронку. Гости обязаны побеждать аутсайдера.
Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.20, на ничью – 7.50, на "Леванте" – 12.50.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Бетис
|22
|30
|10
|Хетафе
|21
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Леганес
|20
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13