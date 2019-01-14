"Реал" отпустит Иско в "Ювентус" при одном условии

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

В игроке заинтересован "Ювентус". Трансферная стоимость испанца - 75 миллионов евро.

Иско намерен покинуть "Реал" из-за сложных отношений с главным тренером Сантьяго Солари. Клуб согласен отпустить испанца в обмен на нападающего Пауло Дибалу. Контракт футболиста с "Реалом" действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Иско участвовал в 13 матчах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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