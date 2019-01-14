"Реал" отпустит Иско в "Ювентус" при одном условии

1 Теги искореал мадридювентуспауло дибалатрансферы

"Реал" отпустит Иско в "Ювентус" при одном условии

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

В игроке заинтересован "Ювентус". Трансферная стоимость испанца - 75 миллионов евро.

Иско намерен покинуть "Реал" из-за сложных отношений с главным тренером Сантьяго Солари. Клуб согласен отпустить испанца в обмен на нападающего Пауло Дибалу. Контракт футболиста с "Реалом" действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Иско участвовал в 13 матчах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Стала известна дата проведения матча "Реал" - "Барселона" во 2 круге Примеры| http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

olegsmitov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"

Сульшер советуется с Фергюсоном о составе на матчи "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Жирона Жирона 19 24
9 Эспаньол Эспаньол 18 24
10 Валенсия Валенсия 19 23
11 Леванте Леванте 19 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов