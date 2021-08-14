"Реал" отреагировал на слухи о переходе в другой чемпионат
Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением в связи с появившимися слухами о возможном выходе команды из состава участников чемпионата Испании.
"Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из Ла Лиги, "Реал" хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно. Цель этой информации - вновь потревожить повседневную жизнь клуба", - говорится в пресс-релизе "сливочных".
Ранее сообщалось, что в королевском клубе не согласны с действиями руководства Ла Лиги и недовольны усиливающимся давлением после попытки создать Суперлигу.
Среди вариантов для перехода "Реала" назывались АПЛ, Серия А и Бундеслига.
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|20
|31
|7
|Валенсия
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|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14