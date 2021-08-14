"Реал" отреагировал на слухи о переходе в другой чемпионат

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением в связи с появившимися слухами о возможном выходе команды из состава участников чемпионата Испании.

"Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из Ла Лиги, "Реал" хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно. Цель этой информации - вновь потревожить повседневную жизнь клуба", - говорится в пресс-релизе "сливочных".

Ранее сообщалось, что в королевском клубе не согласны с действиями руководства Ла Лиги и недовольны усиливающимся давлением после попытки создать Суперлигу.

Среди вариантов для перехода "Реала" назывались АПЛ, Серия А и Бундеслига.

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