"Реал" отскочил в Севилье? Команда Зидана перестреляла "Бетис" благодаря действиям арбитра!

"Реал" стартовал в новом сезоне с нулевой ничьи против "Сосьедада", поэтому в матче против "Бетиса" мадридцам нужна была только победа. Зинедин Зидан несколько удивил при выборе стартового состава, доверив место в атаке Йовичу, чего не было достаточно давно. "Изюминкой" встречи на "Бенито Вильямарин" стала персона Мануэля Пеллегрини – тренера "Бетиса" и бывшего наставника "сливочных", которого уволили спустя год работы, несмотря на неплохие результаты. Команды начали поединок без разведки. Уже на 2–й минуте мадридцы забили гол усилиями Бензема, которому удалось замкнуть прострел с левого фланга, однако взятие ворот не засчитали из–за очевидного офсайда. Севильцы ответили заблокированным ударом Фекира с дистанции, а "Реал" на 6–й минуте создал свой второй голевой момент – это Менди ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и пробил мимо ближнего угла! "Бетис" мгновенно огрызнулся подачей на голову Санабрии и ударом метров с семи сверху вниз – Куртуа выполнил фантастический сейв! В конце концов, в развеселом футболе повезло "Реалу": на 14-й минуте Бензема эффектно накрутил Манди на правом фланге штрафной и прострелил на ближнюю штангу, а Вальверде замкнул – 0:1!

Еще через две минуты вопрос о победителе мог закрывать Рамос, он получил неудачную скидку от Бартра и мощно пальнул с близкой дистанции, однако мяч предательски пролетел мимо дальнего угла. Казалось, что "сливочные" вот-вот дожмут соперника, однако "Бетис" быстро перевернул игру. Уже на 20–й минуте андалусийцы провели крутую атаку с выстрелом Фекира с линии штрафной (мимо дальнего угла), на 24–й Родригес пробил с дистанции после розыгрыша углового (неточно), а на 26–й Санабрия продавил Каземиро и нанес удар метров с 19-ти – над перекладиной! "Реал" вообще ничем не отвечал, а "Бетис" продолжал нагнетать. Гол назревал, и, наконец, "вердибланкос" прорвало. И еще как! На 35–й минуте Бетис сравнял счет усилиями Манди, которому удалось перевесеть Каземиро в воздухе и замкнуть блестящую подачу от Каналеса, а еще через две минуты мощный удар Карвалью с левого края штрафной в ближний угол пролетел под рукой Куртуа – 2:1! Это был "вратарский" гол.

После этого "Реал" перехватил инициативу, но ничего интереснее замыкания Рамоса в небо до последних минут первого тайма создать не удалось. Только на 45-й минуте произошел классный момент: Кроос выполнил блестящую подачу в штрафную, а Бензема, избежав офсайда, мягко пробил – прямо в Роблеса. После этого Тони заменили, ведь он потянул мышцу. На поле уже до перерыва появился Модрич, но забить еще один гол тогда "сливочным" не удалось. Впрочем, через две минуты после начала второго тайма "Реал" сравнял счет: Карвахаль прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Эмерсон в попытке прервать передачу срезал ее в собственные ворота – 2:2! На 53-й же минуте произошел очень странный эпизод: Рамос выполнил прострел вдоль линии вратарской, Бензема мощным ударом попал в перекладину, а мяч рикошетом от нее влетел за ленту ворот – и вылетел в поле. В том моменте были и подозрение на офсайд у Карима, и сомнения в голе, однако арбитр вообще ничего не зафиксировал. Ситуацию просто заиграли.

"Бетис" огрызнулся ударом Фекира с неплохой позиции, но мяч пролетел далеко от рамки. После этого игра не некоторое время успокоилась, однако чувствовалось, что севильцы проседают, а мадридцы набирают обороты. На 65–й минуте такой расклад завершился блестящей передачей Иско (вышел на поле после перерыва вместо Эдегора) на ход Йовичу – Лука ушел от положения вне игры и выходил один на один с Роблесом, но Эмерсон сбил его перед собственной штрафной. После долгого просмотра видеоповторов бразильца удалили, а Рамос с назначенного штрафного едва не вывел "Реал" вперед – мяч пролетел рядом с крестовиной! Через две минуты Бензема мог замыкать прострел метров с пяти, но нормально не попал по "круглому". После этого Зидан выпустил на поле Борха Майораля, однако на 77–й минуте вырвать победу мог Бетис – это Карвалью мощно пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней штангой. Майораль на 79–й ответил перспективным врыванием в штрафную, но Бартра не дал ему нанести удар. На 80–й же Карвахаль грубо сфолил и вполне мог получить вторую желтую, однако арбитры вместо этого пересмотрели повтор, заметив игру рукой со стороны Бартры в эпизоде ​​с Борхой! Рикардо Бенгоэчеа назначил пенальти, а Рамос уверенно его реализовал – 3:2! На 84–й минуте Иско мог и добить "вердибланкос", замкнув прострел на 11 метров, но Роблес спас хозяев. Впрочем, спасать уже было некого. У "Бетиса" не оставалось ни сил, ни кадров, а "Реал" уверенно контролировал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев – первую для "бланкос" в новом чемпионате.

"Реал" "откровенно" отскочил

Мадридцы не слишком убедительно стартовали с "Сосьедадом", продемонстрировав все те же проблемы, что и в предыдущем сезоне. Тогда наказание за фарт прилетело от "Манчестер Сити", но в новом чемпионате Фортуна повернулась к "сливочным". На "Бенито Вильямарин" она очень сильно помогла "Реалу". "Бетис" статистически выглядел несколько активнее – 15:11 по ударам (5:4 в створ), 30% матча прошло на трети поля гостей. По количеству успешных единоборств мадридцы превзошли соперника аж на один победный эпизод, по интенсивности прессинга обе команды не впечатлили (15,68 vs 10,26 PPDA), по проникающим передачами– почти равенство (5:7). Гости значительно точнее подходили и оказались вдвое острее, но половина их суммарного xG пришлась на пенальти и два момента после него.

До перерыва "Бетис" выносил "Реал" в одну калитки, но после нее просел – хотя и некритично, но этого хватило для пропущенного гола и ряда топ-моментов у ворот Роблеса. Впрочем, даже после удаления Эмерсона андалусийцы огрызались контратаками и неплохими ударами, однако инициативу мадридцы уже держали мертвой хваткой. Правда, в большинстве мадридцы особо и не заостряли, если не вспоминать об ударе Рамоса со штрафного мимо крестовины. Пенальти же так и вовсе оказался случайным. Пожалуй, будет несправедливо говорить о несправедливости победы "Реала". "Сливочные" наиграли на свои забитые мячи и продемонстрировали запас прочности, достаточный для побед над усталым и обескровленным соперником низшего класса, но в матче против "Атлетико", "Барселоны" или даже, прости Господи, "Валенсии" такой футбол уже не пройдет – да и с "Бетисом" это уже могло не пройти, забей Карвалью на 76–й минуте. Подопечные Зинедина Зидана прямо сейчас могут дожимать середняков в тяжелых поединках, однако при этом пропуская два гола и получая откровенно притянутые за уши пенальти на последних минутах. Трудно сказать, выжимает ли "Зинедин Зидан" с этого "Реала" максимум, или проблема в тренере, но факт остается фактом – "Сосьедад" удержал ничью, а без доли везения не было бы и победы над "Бетисом". Будем смотреть дальше!

Судьи снова сыграли за "Реал"?

"Реал" любят обвинять в том, что Флорентино Перес все купил, однако истина состоит в том, что "Реал" и "Барселону" в принципе судят иначе. Любой спорный эпизод гранда в матче против середняка с большей вероятностью оценят в пользу богатых – благо, футбольные правила ничем не лучше юридических, и при желании их можно прочитать в пользу заинтересованной стороны. Так произошло и на "Бенито Вильямарин". Бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа неплохо отработала в первом тайме, однако во втором спорные моменты начали расти, как грибы после дождя. Впрочем, началось все довольно грамотно: на 56–й минуте он не назначил офсайд перед ударом Бензема – его действительно не было...

...однако затем бригада арбитров проморгала чистый гол Карима! Никто не просмотрел повтор, хотя в моменте с пенальти Бартра его включили больше чем на минуту.

Далее же арбитр стал играть на поле "Реала". В моменте по удалению Эмерсона он разобрался, ведь это был фол последней надежды, однако перед этим Бенгоэчеа, похоже, проморгал офсайд Йовича.

Впрочем, здесь трудно делать какие–то выводы, ведь испанцы рисуют линии офсайда так, как им хочется. На этом стоп-кадре офсайда нет:

Ключевой момент встречи – пенальти имени Бартры. В первую очередь, существуют сомнения относительно того, был здесь гандбол защитника вообще, ведь контакт очень похож на верхнюю часть руки – а по новым рекомендациям это не гандбол. Более того, здесь можно было бы задуматься о фоле со стороны Майораля.

Clear push.. thats why the ball hit Bartra's hand but penalty was given... LOL.. It is VARDRID and its not a media narrative. Its true. pic.twitter.com/CIAeUMyp2W