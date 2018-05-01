"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов

После поражения в домашнем матче со счетом 1:2, мюнхенской "Баварии" нужно было забивать два мяча на "Сантьяго Бернабеу". Год назад чемпиону Германии удалось отыграться, после чего матч был переведен в овертайм. Нынешняя команда Юппа Хайнкеса была способна повторить тот результат на поле мадридского "Реала" и горела желанием доказать это.

Что интересно, гостям удалось забить быстрый гол. Обычная подача на 3-й минуте в штрафную "сливочных" обернулась для хозяев поля пропущенным мячом. Неудачно сыграл на линии вратарской капитан Королевского клуба Серхио Рамос, пытаясь выбить мяч. Сфера угодила в Толиссо, а затем оказалась на ноге Киммиха, который и пробил точно в дальний угол – 0:1.

"Реал" отреагировал на пробоину молниеносно, поведя атаки на ворота Ульрайха. На 11-й минуте счет стал равным. Марсело получил диагональный перевод справа и с левого фланга подал мяч через всю штрафную, а на дальнем крае почему-то никто не играл с Бензема. Карим головой пробивал под ближнюю штангу, где не было вратаря, а Алаба не успел закрыть створ – 1:1.

После бурного начала, команды взяли небольшую паузу. Впрочем, это выражение весьма относительное. Атаки соперники проводили регулярно на ворота друг друга. Но до голевых моментов дело не доходило. Немного обострилась ситуация после получаса игры.

"Бавария" отметилась парочкой хороших выпадов. В частности прекрасный проход удался Рибери, и последующий пас на Мюллера, а вот Томас пробил по воротам не сильно. Куда реальнее возможность отличиться была у Левандовски и Хамеса в ходе одной атаки. Сначала Роберт замыкал прострел, но не смог переиграть Наваса, а затем добивал с нескольких метров Хамес, но умудрился ударить выше ворот.

Могли отличиться и подопечные Зинедина Зидана. Прекрасный шанс имел Криштиану Роналду, которому никак не удавалось забить в этом противостоянии, но его коварный удар потянул Ульрайх. А в самом конце тайма весьма спорный эпизод случился в штрафной "Реала". Левандовски пробил с правого угла вратарской после прострела от Киммиха, однако мяч попал в руку Марсело, которая заблокировала полет сферы. Но свисток рефери промолчал.

А сразу после перерыва "сливочные" вышли вперед. Грубая ошибка в обороне "Баварии" привела к тому, что Бензема отправил мяч в пустые ворота. В этом эпизоде Толиссо отдавал мяч назад Ульрайху, но тот замешкался и упустил возможность выбить снаряд. Подоспевший форвард мадридцев ошибку не простил – 2:1.

Впрочем, мюнхенцы сделали вид, что ничего не произошло и прижали соперника к собственной штрафной. На 51-й минуте пушечный удар удался Алабе, но Навас среагировал на мяч. Гости продолжали большими силами вперед, оставляя открытыми тылы. Однажды "Реал" просто обязан был воспользоваться шансом и наказать "Баварию", но после навеса от Марсело Криштиану Роналду простил чемпиона Германии, выстрелив с пяти метров мимо ворот.

К середине тайма преимущество команды Юппа Хайнкеса было подавляющим, и гол как говорится назревал. Но если с плотным ударом Зюле голкипер "сливочных" справился, то атака на 63-й минуте принесла мюнхенцам успех. Зюле прострелил справа, Хамес бил с линии штрафной, но угодил в Рамоса, мяч отскочил в сторону, куда первым подоспел колумбиец. Его второй выстрел с острого угла Навас парировать уже не смог – 2:2.

Теперь же "Баварии" оставалось забить один гол, и при обилии моментов у ворот "Реала", это казалось делом времени. Но в этот вечер в рамке у мадридского клуба стоял супервратарь, который тянул практически все. Так в одной из атак просто невероятным образом Навас отразил удар в упор от Толиссо после скидки головой Киммиха. В другом моменте второй этаж выиграл Мюллер, но и здесь голкипер "Реала" вытащил мяч из угла.

Последние 10 минут матча вылились в сплошной штурм "Баварии", которая была очень близка к голу. Но "Реал" выстоял, блестяще сыграл Навас, прочитав в компенсированное время задумку Левандовского и не дав отличиться Мюллеру. Таким образом команда Зинедина Зидана третий год кряду выходит в финал Лиги чемпионов и похоже готова снова выиграть титул.

"Реал" Мадрид – "Бавария" – 2:2

Голы: Киммих, 3 – 0:1. Бензема, 11 – 1:1. Бензема, 46 – 2:1. Хамес, 63 – 2:2.

"Реал": Навас, Л.Васкес, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Модрич, Асенсио (Начо, 88), Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Алькантара, Хамес (Мартинес, 84), Рибери, Мюллер, Левандовски.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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