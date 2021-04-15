"Реал" отстоял результат, "Манчестер Сити" снова сильнее: все результаты Лиги Чемпионов 14 апреля

Фото: twitter.com/realmadrid

14 апреля состоялись две ответные игры 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" сыграл вничью с "Ливерпулем", а "Манчестер Сити" добыл победу над дортмундской "Боруссией".

Таким образом, "сливчоные" и "горожане" вышли в полуфинал турнира.

"Ливерпуль" - "Реал" 0:0, первый матч - 1:3

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити" 1:2, первый матч - 1:2

Голы: Беллингем, 15 - 1:0, Марез (пен), 55 - 1:1, Фоден, 75 - 1:2

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