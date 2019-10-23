"Реал" ответил "Арсеналу" на предложение выкупить Себальоса

Теги арсенал лондонреал мадриддани себальострансферы

"Реал" ответил "Арсеналу" на предложение выкупить Себальоса

"Арсенал" предпринял попытку выкупить у мадридского "Реала" полузащитника Дани Себальоса.

По информации El Desmarque, королевский клуб получил от "канониров" предложение о трансфере в размере 29 миллионов евро.

Однако, несмотря на желание самого футболиста остаться в Лондоне, "сливочные" ответили отказом.

Напомним, что "Арсенал" арендовал Себальоса 25 июля. Испанец сыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" нашёл замену для Куртуа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" интересуется Санчо

"Ливерпуль" интересуется Санчо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов