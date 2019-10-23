"Реал" ответил "Арсеналу" на предложение выкупить Себальоса

"Арсенал" предпринял попытку выкупить у мадридского "Реала" полузащитника Дани Себальоса.

По информации El Desmarque, королевский клуб получил от "канониров" предложение о трансфере в размере 29 миллионов евро.

Однако, несмотря на желание самого футболиста остаться в Лондоне, "сливочные" ответили отказом.

Напомним, что "Арсенал" арендовал Себальоса 25 июля. Испанец сыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

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