"Реал" ответил на требования Роналду
Мадридский "Реал" ответил на требования своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который хочет получить от клуба улучшенный контракт.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, президент "сливочных" Флорентино Перес сообщил представителям португальского форварда, что он не намерен увеличивать его оклад до требуемых им 40 миллионов евро.
Напомним, Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" Роналду. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов выразил поддержку Джикии
-
Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала"
-
"Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова
-
Лучшие голы Роналдиньо
-
Реми: "Тренер "Лас-Пальмаса" относится ко мне как к мусору"
-
Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку
-
"Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча
-
Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"
-
Блан: "Уверен, что "Реал" подойдет в полной боевой готовности к игре с ПСЖ"
-
Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"
-
Рауш перейдет в "Динамо" за 1,5 миллиона евро
-
Рейнгольд: "Травма Джикии – это трагедия и в этом вина тренеров "Спартака"
-
"Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию"
-
"Барселона" продлила Роберто
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо
-
"Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева
-
Венгер: "Уход ван Перси в "МЮ" был более болезненным, чем предстоящий переход Санчеса"
-
Юнес может перейти в "Сток Сити"
-
Булатов: "В Спартаке" происходит что-то не то, игроки получают очень много травм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11