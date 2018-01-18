"Реал" ответил на требования Роналду

Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналду

"Реал" ответил на требования РоналдуМадридский "Реал" ответил на требования своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который хочет получить от клуба улучшенный контракт.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, президент "сливочных" Флорентино Перес сообщил представителям португальского форварда, что он не намерен увеличивать его оклад до требуемых им 40 миллионов евро.

Напомним, Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" Роналду. | soccernews.ru

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