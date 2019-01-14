"Реал" озвучил диагноз Карима Бензема

Мадридский "Реал" озвучил диагноз нападающего Карима Бензема, получившего травму во вчерашнем матче Примеры против "Бетиса".

"БЕТИС" - "РЕАЛ": ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 31-летнего француза выявлен перелом мизинца на правой руке. О сроках восстановления футболиста пока ничего неизвестно.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Стоит отметить, что данное повреждение стало седьмым для игроков основы "сливочных". Также в лазарете находятся Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хави Санчес и Мариано Диас.

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