"Реал" озвучил "Ливерпулю" предложение по Салаху

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

"Реал" озвучил "Ливерпулю" предложение по Салаху"Реал" не оставляет надежд подписать лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает источник, "сливочные" готовы предложить за форварда 200 миллионов евро. 

"Ливерпуль" постарается удержать игрока, хотя сам египтянин готов к переезду в Мадрид.

Напомним, Салах стал лучшим игроком АПЛ по итогам сезона-2017/18.

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