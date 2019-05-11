"Реал" озвучил "Наполи" стоимость Тео Эрнандеса
Мадридский "Реал" готов продать летом защитника Тео Эрнандеса, сообщает AS.
По сведениям издания, "бланкос" оценили 21-летнего футболиста, который является трансферной целью "Наполи", в 30 миллионов евро.
При этом королевский клуб не собирается включать в сделку опцию обратного выкупа.
"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.
В текущем сезоне левый фулбек выступает на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.
Не пропустите: Пять клубов интересуются Льоренте. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ
-
В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу
-
"Спартак" включился в борьбу за трансферную цель "Зенита"
-
Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте
-
"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба
Лента новостей
-
Перес и Зидан согласовали три летних трансфера
-
"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ
-
ПСЖ определился с будущим Буффона
-
"Реал" озвучил "Наполи" стоимость Тео Эрнандеса
-
7
В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу
-
"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А
-
"Спартак" включился в борьбу за трансферную цель "Зенита"
-
Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте
-
Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Появились фотографии гостевой формы "Зенита" на следующий сезон
-
"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной"
-
Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"
-
Роналдо: "Неймар не продаётся"
-
Экс-игрок "Спартака" возглавил молодёжную сборную Хорватии
-
Пять клубов интересуются Льоренте
-
1
Лукаку перейдёт в "Интер", но при одном условии
-
2
"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба
-
Юрист Денисова отрицает конфликт футболиста с "Локомотивом"
-
Официально: Эррера покидает "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30