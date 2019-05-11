"Реал" озвучил "Наполи" стоимость Тео Эрнандеса

Мадридский "Реал" готов продать летом защитника Тео Эрнандеса, сообщает AS.

По сведениям издания, "бланкос" оценили 21-летнего футболиста, который является трансферной целью "Наполи", в 30 миллионов евро.

При этом королевский клуб не собирается включать в сделку опцию обратного выкупа.

"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.

В текущем сезоне левый фулбек выступает на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.

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