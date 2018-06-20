"Реал" озвучил свою позицию по будущему Ковачича

Теги реал мадридматео ковачич

"Реал" озвучил свою позицию по будущему КовачичаМадридский "Реал" озвучил позицию клуба по будущему своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" уведомили 24-летнего хавбека о том, что не планируют с ним расставаться в текущее межсезонье. 

Сам хорват ранее сообщил клубу, что намерен сменить команду. Главными претендентами на него называются туринский "Ювентус" и "Милан".

Напомним, Головин попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru

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