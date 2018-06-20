"Реал" озвучил свою позицию по будущему Ковачича

Мадридский "Реал" озвучил позицию клуба по будущему своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" уведомили 24-летнего хавбека о том, что не планируют с ним расставаться в текущее межсезонье.

Сам хорват ранее сообщил клубу, что намерен сменить команду. Главными претендентами на него называются туринский "Ювентус" и "Милан".

Напомним, Головин попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru