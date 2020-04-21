"Реал" передумал покупать Алабу

Мадридский "Реал" пока не собирается вести переговоры о приобретении защитника "Баварии" Давида Алабы.

По информации Marca, "сливочные" сейчас не нуждаются в усилении левого фланга обороны, поэтому австриец на сегодняшний день не входит в планы королевского клуба.

Впрочем, возможная продажа Марсело грядущим летом изменит ситуацию, поэтому окончательного решения по кандидатуре Алабы "Реал" не спешит принимать.

В текущем сезоне 27-летний фулбек провёл за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.

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