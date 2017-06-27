"Реал" передумал продавать Бэйла

Полузащитник Гарет Бэйл останется в "Реале" как минимум еще на сезон.

По информации Marca, 27-летний валлиец входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Сам футболист также не желает менять клуб.

Ранее сообщалось, что валлийцем интересуются ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Соглашение Бэйла с мадридцами рассчитано до 2022 года.

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