"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

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"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

Фото: инстаграм Винисиуса

Мадридский "Реал" больше не хочет продавать бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе довольны игрой бразильца, поэтому он не будет продан, несмотря на активный интерес со стороны "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне 20-летний Винисиус провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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