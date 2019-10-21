"Реал" переходит на эконом-режим ради летнего трансфера Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес твёрдо намерен купить следующим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Понимая, что данная сделка потребует огромной суммы, руководитель королевского клуба уже сейчас решил перейти в эконом-режим, сообщает AS.

То есть в январе "бланкос" не будут никого подписывать, хотя некоторые из тренеров команды настаивают на обязательном усилении центра полузащиты.

Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.

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