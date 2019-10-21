"Реал" переходит на эконом-режим ради летнего трансфера Мбаппе

Теги реал мадридпсжфлорентино перескилиан мбаппетрансферы

"Реал" переходит на эконом-режим ради летнего трансфера Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес твёрдо намерен купить следующим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Понимая, что данная сделка потребует огромной суммы, руководитель королевского клуба уже сейчас решил перейти в эконом-режим, сообщает AS.

То есть в январе "бланкос" не будут никого подписывать, хотя некоторые из тренеров команды настаивают на обязательном усилении центра полузащиты.

Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.

Не пропустите: В следующем сезоне "Реал" будет играть в бело-розовой форме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"

Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 9 19
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
3 Гранада Гранада 9 17
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 9 16
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 9 16
6 Вильярреал Вильярреал 9 14
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 9 13
8 Хетафе Хетафе 9 13
9 Валенсия Валенсия 9 13
10 Севилья Севилья 8 13
11 Леванте Леванте 8 11
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 9 11
13 Осасуна Осасуна 9 11
14 Алавес Алавес 9 11
15 Мальорка Мальорка 9 10
16 Эйбар Эйбар 9 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 9 9
18 Бетис Бетис 9 9
19 Эспаньол Эспаньол 9 5
20 Леганес Леганес 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов