"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну

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"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Реал" минимально обыграл "Севилью".

Благодаря победе "сливочные" поднялись на третье место. "Севилья" осталась пятой.

"Севилья" - "Реал" 0:1

Гол: Буну (аг), 55 - 0:1

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Идрисси, 80), Ракитич (Эн-Несири, 64), Алеиш Видаль, Фернандо, Жордан (Гудель, 64), Окампос, де Йонг (Сусо, 64), Мунир (Оливер Торрес, 46).

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Модрич, Кроос, Родриго (Асенсио, 66), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.  

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