"Реал" переключил свое внимание с Де Хеа и Доннаруммы на нового вратаря

У мадридского "Реала" после неудачи с подписанием Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана" появилась новая трансферная цель на вратарскую позицию.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб переключил свое внимание на голкипера "Атлетика" из Бильбао и молодежной сборной Испании Кепу Аррисабалагу. Однако за 22-летнего футболиста "сливочным" придется не менее 30 миллионов евро, которые требует "Атлетик".

Напомним, Мбаппе выдвинул условия "Реалу". | soccernews.ru