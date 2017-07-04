"Реал" переключил свое внимание с Де Хеа и Доннаруммы на нового вратаря

Теги реал мадридатлетик бильбаокепа аррисабалага

"Реал" переключил свое внимание с Де Хеа и Доннаруммы на нового вратаряУ мадридского "Реала" после неудачи с подписанием Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана" появилась новая трансферная цель на вратарскую позицию.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб переключил свое внимание на голкипера "Атлетика" из Бильбао и молодежной сборной Испании Кепу Аррисабалагу. Однако за 22-летнего футболиста "сливочным" придется не менее 30 миллионов евро, которые требует "Атлетик".

Напомним, Мбаппе выдвинул условия "Реалу". | soccernews.ru

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