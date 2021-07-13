"Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны"

19-летний вингер Жауме Жарди в ближайшее время сменит "Барселону" на мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже договорился с королевским клубом о переходе на правах свободного агента.

"Блауграна" не сумела согласовать с талантом продление контракта, поэтому он решил бесплатно уйти в "Кастилью".

Жарди - бывший капитан "Барселоны" (U-19), в прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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