"Реал" переманил тренера из сборной Франции

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о вхождении в тренерский штаб команды специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.

Француз до последнего времени работал в национальной сборной своей страны. Также у него есть опыт работы в "Лилле" и "Селтике".

Дюпон сменил в тренерском штабе "Реала" Антонио Пинтуса, который ушёл в миланский "Интер".

Напомним, что в прошлом сезоне "бланкос" финишировали на третьем месте в Примере.

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