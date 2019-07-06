"Реал" переманил тренера из сборной Франции
Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о вхождении в тренерский штаб команды специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.
Француз до последнего времени работал в национальной сборной своей страны. Также у него есть опыт работы в "Лилле" и "Селтике".
Дюпон сменил в тренерском штабе "Реала" Антонио Пинтуса, который ушёл в миланский "Интер".
Напомним, что в прошлом сезоне "бланкос" финишировали на третьем месте в Примере.
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