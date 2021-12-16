"Реал" перенес тренировку из-за коронавируса

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сегодня может выступить с официальным заявлением о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Мельчор Руис.

По информации источника, мадридский клуб перенес сегодняшнюю утреннюю тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус и определить точное число заболевших.

Вчера королевский клуб уже сообщил о положительных тестах на COVID-19 хавбека Луки Модрича и капитана команды Марсело.

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