"Реал" - первый испанский клуб, который преодолел отметку в сто голов в этом сезоне

"Реал" разгромил на своем поле "Алавес" (4:0).

Дважды отличился Криштиану Роналду, также по голу забили Гарет Бэйл и Карим Бензема. Эти голы стали для "Реала" 100-м, 101-м, 102-м и 103-м в этом сезоне.

Таким образом, "Реал" первым в Испании преодолел отметку в 100 голов в этом сезоне. У ближайшего преследователя - "Барселоны" на счету 92 гола.

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