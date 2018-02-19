"Реал" - первый клуб в истории, забивший шесть тысяч голов в Ла Лиге

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях играет с "Бетисом" (4:2, второй тайм).

Первый гол королевского клуба в этой встрече на счету полузащитника Марко Асенсио.

Этот гол стал 6000-м для "Реала" в истории Ла Лиги и "сливочные" стали первым клубом, достигшим этой отметки.

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