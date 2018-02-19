"Реал" - первый клуб в истории, забивший шесть тысяч голов в Ла Лиге

Теги реал мадридмарко асенсио

"Реал" - первый клуб в истории, забивший шесть тысяч голов в Ла Лиге

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях играет с "Бетисом" (4:2, второй тайм).

Первый гол королевского клуба в этой встрече на счету полузащитника Марко Асенсио

Этот гол стал 6000-м для "Реала" в истории Ла Лиги и "сливочные" стали первым клубом, достигшим этой отметки.

Не пропустите: "Реал" теряет Марсело. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов