"Реал" первый раз в истории уступил "Вильярреалу" на "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал" первый раз в истории уступил "Вильярреалу" на "Сантьяго Бернабеу"

"Вильярреал" одержал победу над "Реалом" (1:0).

Как сообщает Gracenote Live, это первая в истории победа "желтой субмарины" на "Сантьяго Бернабеу". До этого 13 раз победил "Реал", а пять матчей были закончены вничью.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Вильярреал". | http://soccernews.ru

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