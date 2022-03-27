"Реал" планирует бросить все силы и средства на подписание Мбаппе и Холанда

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"Реал" планирует бросить все силы и средства на подписание Мбаппе и Холанда

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" определился с приоритетами на летнее трансферное окно, сообщает Хосе Феликс Диас.

По информации источника, королевский клуб планирует обойтись минимальными тратами на линии обороны и полузащиты, так как главным приоритетом станет атака.

Сообщается, что "Мадрид" идёт всеми своими ресурсами за нападающими Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, они абсолютный приоритет клуба.

Ранее Диас сообщал, что на позицию левого защитника рассматриваются Фран Гарсия и Мигель Гутьеррес.

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