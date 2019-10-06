"Реал" планирует этой зимой купить форварда "Сити" Жезуса

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"Реал" планирует этой зимой купить форварда "Сити" Жезуса

"Реал" планирует этой зимой купить форварда "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. Об этом информирует Calciomercato.com.

В английском клубе футболист не получает достаточно игровой практики, так как основным нападающим команды является Серхио Агуэро.

В этом сезоне футболист провел на поле 450 минут, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что "Бавария" также хотела купить 22-летнего бразильца за 100 миллионов евро, однако "Сити" отказал немецкому клубу. Трансферная стоимость форварда - 70 миллионов евро.

Футболист перешел в "Сити" в 2016 году из "Палмейрас" за 32 миллиона евро. Контракт Жезуса с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.

А еще: Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки| http://soccernews.ru
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