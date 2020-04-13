"Реал" планирует купить трёх топ-игроков

Мадридский "Реал" разработал план усиления состава на несколько ближайших трансферных окон.

По информации Marca, грядущим летом королевский клуб собирается купить у дортмундской "Боруссии" нападающего Эрлинга Холанда. Сумма отступных в его контракте - 75 миллионов евро.

Через год "сливочные" намерены приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, у которого к тому моменту останется всего 12 месяцев по действующему соглашению с парижанами.

Третьей целью "Реала" является полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Переманить звёздного француза "бланкос" хотят по окончании нынешнего сезона.

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