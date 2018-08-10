"Реал" планирует на следующей неделе закрыть трансфер бывшего игрока "Барселоны"

Теги реал мадридбавария мюнхенбарселонатьяго алькантараматео ковачич

"Реал" планирует на следующей неделе закрыть трансфер бывшего игрока "Барселоны"Мадридский "Реал" всерьез нацелился на полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару, который является воспитанником каталонской "Барселоны" и долгое время выступал на "Камп Ноу".

Так, по сведениям Football Espana, в 27-летнем хавбеке немецкого гранда "сливочные" видят потенциальную замену своему игроку середины поля Матео Ковачичу, который ушел в аренду в лондонский "Челси". В стане королевского клуба планируют закрыть трансфер игрока чемпионов Германии уже на следующей неделе.

Напомним,  Лука Зидан может покинуть "Реал" и продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы. | soccernews.ru

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