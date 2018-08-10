"Реал" планирует на следующей неделе закрыть трансфер бывшего игрока "Барселоны"

Мадридский "Реал" всерьез нацелился на полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару, который является воспитанником каталонской "Барселоны" и долгое время выступал на "Камп Ноу".

Так, по сведениям Football Espana, в 27-летнем хавбеке немецкого гранда "сливочные" видят потенциальную замену своему игроку середины поля Матео Ковачичу, который ушел в аренду в лондонский "Челси". В стане королевского клуба планируют закрыть трансфер игрока чемпионов Германии уже на следующей неделе.

Напомним, Лука Зидан может покинуть "Реал" и продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы. | soccernews.ru