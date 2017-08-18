"Реал" планирует обжаловать дисквалификацию Роналду в испанском дисциплинарном комитете по спорту

Мадридский "Реал" готовит новую апелляцию на пятиматчевую дискфалификацию форварда Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

По сведениям издания, королевский клуб намерен обратиться в испанский дисциплинарный комитет по спорту.

Напомним, что ранее апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение "Реала" по поводу дисквалификации Роналду.

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