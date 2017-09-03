"Реал" планирует подписать Азара следующим летом

Следующим летом мадридский "Реал" планирует предпринять попытки подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Как информирует The Sun, видеть 26-летнего футболиста в своей команде уже достаточно давно мечтает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Учитывая же падение результативности своей главной ударной силы в лице трио ВВС, королевский клуб вполне может сделать бельгийца своей главной звездой в команде.

Напомним, "Реал" закончил трансферную кампанию с прибылью. | soccernews.ru