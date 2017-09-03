"Реал" планирует подписать Азара следующим летом

Теги эден азарреал мадридчелсизинедин зидан

"Реал" планирует подписать Азара следующим летомСледующим летом мадридский "Реал" планирует предпринять попытки подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Как информирует The Sun, видеть 26-летнего футболиста в своей команде уже достаточно давно мечтает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Учитывая же падение результативности своей главной ударной силы в лице трио ВВС, королевский клуб вполне может сделать бельгийца своей главной звездой в команде.

Напомним, "Реал" закончил трансферную кампанию с прибылью. | soccernews.ru

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