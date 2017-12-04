"Реал" планирует подписать двух игроков сборной Испании

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"Реал" планирует подписать двух игроков сборной ИспанииМадридский "Реал" планирует приобрести сразу двух игроков сборной Испании, информирует fichajes.com.

Первым из этих подписантов королевского клуба уже в январе должен стать голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага, сумма отступных за которого равняется 20-ти миллионам евро. А уже следующим летом "сливочные" планируют выплатить клаусулу в размере 40 миллионов евро за защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу.

Напомним, Роналду винит в неудачах "Реала" тренерский штаб и руководство клуба. | soccernews.ru

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